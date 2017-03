La Mesa aprofita una nova pífia de C's per continuar amb la reforma del Parlament

Última actualització Dijous, 23 de març de 2017 19:55 h

No admet a tràmit la petició dels de Rivera per un error formal en la presentació de la petició

ACN Barcelona .- La Mesa no ha admès a tràmit la petició de reconsideració que va presentar C's davant de la decisió de crear una ponència conjunta per modificar el reglament al Parlament. La inadmissió s'ha produït per raons de forma perquè la petició de C's estava fora de termini, segons fonts parlamentàries. La decisió s'ha pres a la reunió extraordinària en base a l'article 38 del reglament que apunta que no correspon registrar una petició de reconsideració "un cop convocada" la comissió del reglament per crear la ponència, un pas que es va produir la setmana passada. C's ha estat l'únic grup que ha votat a favor de l'admissió a tràmit de la petició de reconsideració a la Mesa.

Amb la reforma del reglament, que impulsa JxSí, es preveu que un grup –ara només poden el Govern o tots els grups- puguin sol·licitar al ple que una llei es tramiti per lectura única, si entra com a proposició de llei, per exemple la llei de transitorietat jurídica. A la ponència conjunta finalment només hi participen diputats de JxSí i de la CUP.

L'informe que els lletrats han remès als membres de la Mesa conclou que l'escrit de C's no es pot admetre a tràmit perquè "s'ha presentat fora de termini", ja que es va presentar el 20 de març mentre que la comissió del reglament –"l'òrgan encarregat de la tramitació i que havia estat degudament convocada per la presidenta del Parlament el dia 14 de març"- va acordar el nomenament de la ponència el dia 16.

A més, els serveis jurídics apunten també que el Reglament recomana la ponència conjunta en la reforma del reglament. I creu que les sentències del Tribunal Constitucional pels recursos d'empara davant la creació de les ponències conjuntes de les lleis de 'desconnexió' es refereixen només als casos en què es vol aplicar la ponència conjunta a àmbits "no previstos expressament pel mateix reglament".

