Exteriors convida l'exprimer ministre txec per parlar sobre la ruptura amistosa d'un Estat en dos

Última actualització Divendres, 24 de març de 2017 05:00 h

ACN Barcelona .- Václav Klaus, exprimer ministre i expresident de la República Txeca, impartirà dimarts vinent a Barcelona una conferència sobre la separació de Txecoslovàquia. L’acte, organitzat pel Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, tindrà lloc a l’Auditori del Palau de la Generalitat a partir de les 19.00 h. La conferència portarà per títol ‘La separació amistosa de Txecoslovàquia com a condició prèvia per a l’estabilitat i la prosperitat als dos nous estats’.