Dissidència al PSC: seccions locals voten a favor o s'abstenen pel referèndum

Última actualització Divendres, 24 de març de 2017 10:35 h

ACN Barcelona .- El Pacte Nacional pel Referèndum no ha generat el rebuig unànime de tots els grups municipals del PSC, malgrat que la direcció del partit és contrària al Pacte que aposta per un referèndum pactat. En almenys 6 municipis els grups socialistes s’han desmarcat del partit i han votat a favor de mocions favorables a l’adhesió de l’ajuntament al Pacte Nacional pel Referèndum. Es tracta de Granollers, on l’alcalde Josep Mayoral és del PSC, Sant Just Desvern amb alcalde també socialista, Vilanova i la Geltrú, Sant Just Desvern, Olesa de Montserrat, Palafrugell i Vilafant. A més, en una dotzena de municipis més, el PSC ha optat per l’abstenció. És el cas de Girona, Reus, Terrassa, Vic, Sant Cugat, Olot, Platja d’Aro, Martorelles, Manlleu, Igualada i Sant Fruitós del Bages.