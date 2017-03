[Àudio] Margallo fa un símil entre la internacionalització del procés i Estat Islàmic

Última actualització Divendres, 24 de març de 2017 09:25 h

L'exministre d'Exteriors s'enerva quan li pregunten si Catalunya i l'Estat espanyol estan en peu d'igualtat perquè Madrid es dediqui a contrarestar la Generalitat

Guifré Jordan @enGuifre – José Manuel García-Margallo ha embolicat més la polèmica que ell mateix va generar aquest dimarts revelant favors d’altres països per fer declaracions a favor de la unitat d’Espanya. En una entrevista a RAC1, l’exministre espanyol ha defensat que el seu departament ha contrarestat durant anys el discurs de la Generalitat. Ara bé, preguntat per si això posa en peu d’igualtat Espanya i Catalunya, ha dit, enervat, que era una “ximpleria” pensar-ho, i que “és com si em diu que perquè estem contrarestant el relat que estan fent els terroristes d’ISIS [Estat Islàmic] amb un relat alternatiu, una visió de l’islam diferent, estem posant al mateix paper al Regne Unit que a l’Estat Islàmic”. Podeu recuperar l'entrevista a l'àudio que acompanya aquesta peça i en aquest enllaç (a partir del min. 53 i referències a Estat Islàmic a partir del m. 56:45).

Uns instants després, Margallo s’ha intentat explicar negant que estigués comparant la Generalitat amb Estat Islàmic, però ha defensat el seu símil: “Que algú faci un esforç d’explicació mediàtica no el posa en igualtat de condicions d’una altra persona que fa una campanya mediàtica de signe contrari”. I ha afegit que la comparació venia a tomb de l’enfrontament entre una “defensa d’un ordre constitucional” i “la defensa d’una posició que no és constitucional”.L’exministre ha rebutjat que els “favors” a què es referia a l’entrevista fossin “contraprestacions” concretes, però per exemple ha recordat que l’Estat va fer declaracions per perjudicar la independència d’Escòcia o contra la invasió russa d’Ucraïna. Així, ha donat a entendre que el seu ministeri també ha fet ‘favors’ i que és una pràctica habitual entre països. Alhora, ha admès que des de la seva presa de possessió com a ministre va començar a fer les gestions que va descriure dimarts a la nit i que han aixecat polèmica.