[Àudio] Coscubiela descarrega la seva ira sobre la diputada favorable al referèndum

Última actualització Divendres, 24 de març de 2017 11:25 h

En poques paraules, el comú la titlla de gandula

10 ( 5 vots ) Carregant Carregant



La plantofada als nassos al discurs pseudounionista dels comuns que va suposar que Àngels Martínez votés a favor de l'esmena dels cupaires a l'addicional 31 que sol·licitava eliminar del text la referència a la legalitat i, fent costat a JxSí i la CUP, encara cou. Així ho ha mostrat avui Catalunya Ràdio amb les declaracions que ha fet Joan Coscubiela sobre la seva "companya". Una 'rajada' important sense cap argument polític.

Cap argument polític: és una gandula

Joan Coscubiela, portaveu de CSQP al Parlament, només tenia com a objectiu desqualificar i malparlar d'Àngels Martínez per haver-se saltat les directives de la coalició. Sense aportar cap argument polític només va dir que: "una persona que en general no sol venir a les reunions, que no fa la feina, no participa, no explica les coses i que no ens va dir que faria això, no la desautoritzo jo, sinó que ho fa ella mateixa".

Una 'rajada' que retrata la ràbia dels unionistes dels comuns

Àngels Martínez, amb el seu gest, va tirar per terra l'argumentació, ja agafada amb pinces, dels comuns. Aquest fet va treure de polleguera a Coscubiela. Les seves paraules sobre la seva "companya" demostren i retraten la frustració i ràbia dels comuns amb algú que, en el fons, és més coherent que ells sobre el referèndum i que, tal com la xarxa s'ha encarregat de mostrar, segurament representa millor als seus votants que no pas els idearis d'en Coscu i Fachín.





Notícies relacionades