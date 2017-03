Els comuns podrien provocar una profunda bretxa econòmica entre Barcelona i el Principat

Última actualització Divendres, 24 de març de 2017 15:25 h

El govern municipal insta patronals, sindicats i administracions a pactar un salari mínim de ciutat de 1.000 euros

El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha instat aquest divendres patronals, sindicats i administracions a pactar un salari mínim de ciutat o de l'àrea metropolitana que no estigui per sota dels 1.000 euros. "No ens podem permetre que ningú a Barcelona guanyi menys de 1.000 euros per la seva feina, i a partir d'aquí pot ser més", ha defensat Pisarello durant la inauguració de la jornada 'Viabilitat i repercussions de l'establiment d'un salari mínim de ciutat'.

La inflació més gran de la història de Barcelona

Si només les empreses amb seu a Barcelona fixen un SMI de 1.000 euros, la ciutat comtal experimentaria una inflació sense precedents. Però només Barcelona, que dispararia les diferències amb la resta del Principat. Llogues més cars, transport més car, fins i tot un prendre un cafè a Plaça Catalunya seria un luxe per qualsevol persona de fora de la capital.

Dividir el país

Si, actualment, la capitalitat de Barcelona i la seva concentració d'activitat econòmica ja provoca diferències dins del territori, aplicar un SMI només a la ciutat comtal provocaria una escletxa gegantina entre catalans. El SMI actual a l'Estat és de 707,60 €, fet que encariria la capital per la resta de catalans. Però també podria afectar negativament als barcelonins. Es podria donar el cas que algú que visqués a Barcelona però treballes a una empresa amb seu fiscal a l'Hospitalet o Badalona, per exemple. El seu salari estaria regit sobre un SMI 300 euros menys.

Una mesura d'Estat

Ja hi ha iniciatives que volen implantar un salari mínim de 1.000 euros però a escala nacional català, és a dir, per a tots els catalans. 'Anem a mil' n'és un exemple i que va néixer abans que els comuns s'apuntessin al carro. Com no pot ser d'una altra manera, una política econòmica d'aquesta envergadura no pot ser municipal.

Els comuns venen fum

De fet, la proposta del govern de Colau no deixa de ser una altra mostra de 'postureig' populista. El tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha recordat que de moment aquesta és una competència estatal, alhora que ha remarcat que les administracions no poden substituir la negociació col·lectiva. És per això que ha apostat per una reforma legal, de l'Estatut dels treballadors, que permeti una negociació entre Generalitat, ajuntament i agents econòmics, o si més no que puguin establir una retribució "de referència".

