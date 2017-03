Un ‘think tank’ europeu ja dóna total versemblança a la possibilitat d’un referèndum

Última actualització Divendres, 24 de març de 2017 20:10 h

Eurointelligence, dirigit per un fundador de l'edició alemanya de Financial Times, es mostra convençut que la Generalitat intentarà posar les urnes

Guifré Jordan @enGuifre - L’impuls que Carles Puigdemont i tota la maquinària d’Exteriors catalana estan donant per difondre les intencions de celebrar un referèndum d’independència no més enllà d’aquest setembre comença a donar fruits. El ‘think tank’ europeu Eurointelligence ha publicat una anàlisi sobre el moment polític del país mostrant-se totalment convençut que la Generalitat no desistirà i intentarà portar el referèndum fins les últimes conseqüències.

“No tenim cap dubte que el govern català escalarà encara més [el conflicte] intentant organitzar el referèndum no més tard del setembre com han promès”, afirma el text. Tot recordant que aquesta setmana s’han aprovat uns pressupostos que inclouen la partida per un plebiscit, Eurointelligence creu que Puigdemont continuarà amb fermesa tot i que “l’estratègia del govern espanyol és deixar que el TC inhabiliti els polítics catalans que desobeeixin la llei”.L’article també explica la sentència del Tribunal Suprem contra Francesc Homs, que haurà de deixar de ser diputat un any i un mes. Tot plegat, amb un titular entenedor: “Xoc de trens a càmera lenta a Catalunya”. Eurointelligence està dirigida per l’analista Wolfgang Münchau, un dels fundadors de l’edició alemanya de Financial Times el 1999 que encara ara escriu columnes al prestigiós diari econòmic britànica i a altres mitjans, com Corriere della Sera.