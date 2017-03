La ponència sobre el reglament dura 10 minuts i demostra el 'feeling' entre JxSí i CUP

Última actualització Divendres, 24 de març de 2017 18:20 h

Tanquen la ponència conjunta per reformar el reglament i registraran la proposició de llei

Els dos partits sobiranistes viuen un moment dolç, ,el que el país mereix i necessita, d'altra banda. I així s'ha demostrat aquest matí al parlament quan a la ponència sobre la modificació sobre el reglament de la cambra, Junts pel Sí i la CUP han tardat només 10 minuts en posar-se d'acord amb tot. Ara, pretenen que entri amb forma de proposició de llei a la propera Mesa, i previsiblement a partir d'aquí s'obrirà un termini per presentar esmenes a la totalitat i, si se superen, s'iniciarà el tràmit parlamentari habitual amb esmenes al reglament i aprovació final.

Ara bé, JxSí i la CUP, que registraran el text aquest divendres, demanaran dilluns que es tramiti per urgència extraordinària, és a dir, que s'escurcin els terminis de manera que d'entrada els grups podran presentar esmenes a la totalitat cinc dies després de la publicació de la Mesa, ha explicat el president de la coalició independentista, Jordi Turull. "Tenen temps suficients per decidir si presenten esmenes a la totalitat", ha assegurat. La intenció és enllestir-ho a "finals de maig o primers de juny": "No volem forçar excessivament la màquina però tampoc de dilatar-la perquè algú per filibusterisme parlamentari pugui allargar-ho excessivament", ha resolt.