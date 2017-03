L'expresident de SCC amenaça Puigdemont amb els tancs i fica la pota fins al fons

Última actualització Divendres, 24 de març de 2017 18:00 h

Menteix vilment amb un vídeo 'fake' de Twitter

L'expresident de Societat Civil Catalana ha fet un tuit amenaçant el president de la Generalitat de Catalunya, amb un vídeo. Josep Ramon Bosch, però, ha fet un ridícul espectacular perquè es tracta d'un vídeo 'fake', és a dir, que ha caigut a la trampa de 4 grapes. Malgrat això, la ceguesa i el desig d'aniquilar el procés per part d'aquest ultra radical espanyol, han fet que el tuit segueixi publicat.

El vídeo, que es poden veure uns tancs carregats per un tren en alguna estació, fa més d'un any que circula per les xarxes socials. Tot i això, Josep Ramon Bosch assegura que es tracta de l'estació de Sants de Barcelona i que les imatges són d'ahir dia 23 de març. Ja en el moment que es va publicar el vídeo, directe!cat es va posar en contacte amb Renfe i el Ministeri de Defensa espanyol que en veure el vídeo van dir que es podria tractar d'alguna estació d'Andalusia i que eren uns tancs que es van traslladar l'any 2015. L'expresident de SCC, de totes maneres, amenaça Carles Puigdemont amb els tancs ficant la pota fins al fons i quedant totalment retratat. Però, com veurem a continuació, ja és un expert en les amenaces a les xarxes.

Un ultra radical espanyol

Josep Ramon Bosch i Codina va militar al Partit Popular, és fundador de Somatemps, un col·lectiu que defensa "la identitat hispana de Catalunya" i va presidir la plataforma unionista Societat Civil Catalana fins a la seva dimissió pels escàndols del seu canal a Youtube on penjava vídeos de contingut ideològic d'extrema dreta sota el pseudònim de Josep Codina. També per aquelles dates es va presentar una querella contra ell per insults i amenaces des d'un perfil anònim de Facebook.



Hola @KRLS tren vist avui a Sants en direcció a Girona. pic.twitter.com/pWbInGaQ1t — josep ramon bosch (@josepramonbosch) 23 de març de 2017

