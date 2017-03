Última actualització Divendres, 24 de març de 2017 19:15 h

El líder de C's esborra del mapa els demòcrates

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El PDeCAT molesta, el fet que un partit que durant tants anys va conviure amb el pactisme i el tracte directe amb Madrid hagi abraçat l'independentisme i, juntament amb ERC, li hagi dotat d'una àmplia transversalitat al moviment, és quelcom que no obliden els nacionalistes espanyols.

Albert Rivera © ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes arrimadas, cs, erc, junqueras, pdecat, rivera

Albert Rivera, president de Ciutadans, és un d'aquells nacionalistes que sap de la importància del PDeCAT perquè el procés tiri endavant. La unió fa la força, i la suma d'ERC amb el PDeCAT és un dels elements claus per entendre la majoria absoluta independentista al Parlament, els pressupostos que preparen el referèndum i tota la maquinària en marxa perquè les estructures d'Estat estiguin llestes quan el 'sí' s'imposi a les urnes.

La por de Rivera és evident quan torna a reclamar eleccions, una tònica que es repeteix des de la mateixa nit del 27S quan, després que l'independentisme guanyés la majoria absoluta, els micròfons i les càmeres van portar a Rivera i Arrimadas a demanar eleccions perquè van obtenir 25 diputats - un terç dels 72 que representen Junts pel Sí i la CUP-. El líder de C's ha tornat a demanar-ne, però aquest cop ha reduït la campanya en dues figures: "La propera campanya electoral serà Junqueras o Arrimadas, independència o seny, ruptura o connexió".

Rivera dóna per mort el PDeCAT per la seva herència, "està inhabilitat", i fa una crida a unes noves eleccions per "desfer-se de l'independentisme". Una afirmació que deixa en evidència per quina raó a C's volen que el PDeCAT desaparegui.