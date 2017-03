El Parlament podrà aprovar la llei de transitorietat per via exprés en dos mesos

Última actualització Divendres, 24 de març de 2017 12:25 h

La reforma del reglament de la cambra catalana, que ha de permetre tirar endavant la desconnexió en un dia, estarà llesta "a finals de maig o principis de juny"

La data d’aprovació de la llei de transitorietat i de la convocatòria del referèndum –que podrien venir el mateix dia o amb molt poc temps de distància– és el secret més ben guardat de la Generalitat. Ara bé, la legislació que ha de donar cobertura al plebiscit podria ser portada al ple del Parlament i ser aprovada en un dia –la manera que els independentistes han trobat per intentar escapar del TC– a partir de finals de maig. És a dir, en dos mesos, el temps que pot trigar la cambra catalana a aprovar la reforma del reglament del propi Parlament, la que permetrà tirar endavnt lleis de forma exprés. Si fos així –és probable que el TC pari els peus a la reforma abans que no s'aprovi–, encara hi hauria marge per celebrar el referèndum abans de l’estiu, tot i que sense gaire temps.

JxSí i la CUP han tancat aquest divendres al matí la ponència conjunta per reformar al reglament del Parlament, després d'uns deu minuts de reunió. Ara, pretenen que entri amb forma de proposició de llei a la propera Mesa, i previsiblement a partir d'aquí s'obrirà un termini per presentar esmenes a la totalitat i, si se superen, s'iniciarà el tràmit parlamentari habitual amb esmenes al reglament i aprovació final.Ara bé, JxSí i la CUP, que registren el text aquest divendres, demanaran dilluns que es tramiti per urgència extraordinària, és a dir, que s'escurcin els terminis de manera que d'entrada els grups podran presentar esmenes a la totalitat cinc dies després de la publicació de la Mesa, ha explicat el president de la coalició independentista, Jordi Turull. "Tenen temps suficient per decidir si presenten esmenes a la totalitat", ha assegurat. La intenció és enllestir-ho a "finals de maig o primers de juny": "No volem forçar excessivament la màquina però tampoc de dilatar-la perquè algú per filibusterisme parlamentari pugui allargar-ho excessivament", ha resolt.