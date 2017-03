Xoc elèctric entre Vicent Sanchis i els partits unionistes al Parlament

Última actualització Divendres, 24 de març de 2017 13:30 h

El nou director de TV3 rebat acusacions de "fanàtic", d'"odi a Ciudadanos" i de ser el "cap de campanya de Convergència"

El nou director de Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis, s’ha estrenat en una comissió de control a la CCMA del Parlament amb un xoc dialèctic amb el diputat de Ciudadanos Fernando de Páramo. El periodista ha rebatut amb força acusacions de “fanàtic” i de tenir “odi” al partit d’Albert Rivera dient que es considera “raonable” i no fanàtic ja que, si ho fos, no podria estar mantenint una conversa amb el representant de Ciudadanos. També ha acusat de “mentir” de manera encoberta al diputat socialista que l’ha interpel·lat, David Pérez. A més, ha reptat Esperanza García, del PP, a veure en les properes eleccions si realment ell és “el cap de campanya de Convergència”, tal com la popular l’ha titllat.

Fernando de Páramo l’ha acusat, a més, d’haver treballat “amb la vella Convergència”, cosa que Sanchis ha rebatut expressant que té “una relació estreta amb gairebé tothom”, fins i tot amb càrrecs del PP, un comentari que ha suscitat rebombori a la sala on s’ha celebrat la comissió. L’electe del PSC David Pérez, que li ha emfatitzat en tot moment que havia de dir la veritat, li ha etzibat: “Hi ha gent que diu que vostè va enfonsar l’Observador, l’Avui i no li va anar bé a Barça TV”. Un comentari que el propi Sanchis ha aprofitat per acusar-lo de mentir de manera subterrània fent servir el recurs de posar en boca d’altres el que ell vol dir.La diputada del PP Esperanza García ha defensat que les noves eleccions al Parlament estan a prop i que el canvi de cromos a la direcció de la televisió pública és, de fet, “el nomenament del cap de campanya de Convergència al mando de TV3”. Sanchis no s’ha arronsat, com en la resta de respostes parlamentàries, i li ha respost que s’esperi als propers comicis. No obstant això, amb un to irònic –que en un moment ha provocat una altra enganxada amb el socialista–, també li ha dit que no sabia que s’havien convocat noves eleccions i que es pensava que el país ara està anant cap a un referèndum.Els grups de Ciudadanos i el PP també han demanat la dimissió de la presidenta de la CCMA en funcions, Núria Llorach, per la gestió de la substitució de directors a TV3 i perquè ja porta un any en situació d’interinitat. Fins i tot, els populars han amenaçat que si no deixa el càrrec, iniciaran els tràmits per demanar-ne la revocació de manera formal al Parlament.