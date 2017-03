[DOCUMENT] #MarcaEspaña: la invitació per l'acte de Rajoy a BCN, en un Word i amb sorpresa

Última actualització Divendres, 24 de març de 2017 17:00 h

El format del document enviat a entitats i empreses és d'una informalitat sorprenent venint del govern d'un important estat de la UE

Mariano Rajoy farà un acte a Barcelona dimarts vinent per anunciar una “forta” inversió a Catalunya, però abans que se celebri, la polèmica ja està servida. El president del govern espanyol ha enviat una invitació estàndard al govern català preguntant per “les persones de la seva entitat que acudiran” a l’esdeveniment i demanant que la portin impresa –com informava ahir el digital El Nacional. A més, però, el format de la invitació que ha enviat als convidats –o bé com a mínim a una important entitat del teixit empresarial del país, segons ha pogut confirmar directe!cat– és d’una informalitat xocant, tenint en compte que és per una conferència del cap de l’executiu d’un important país europeu. És part de la campanya #marcaEspaña o #SpainIsDifferent? Podeu fer un cop d’ull a la invitació en aquest enllaç.

La invitació adjunta a un correu electrònic signada per la cap de la secció de protocol del ministeri de Foment, María José Moñino Muñoz –que, alhora, és alcaldessa del municipi de Fuente el Saz de Jarama–, és un document Word editable. Un format poc ortodox perquè es pot manipular fàcilment i depèn de la versió del programa que es tingui podria desquadrar-se. De fet, els formats més habituals en aquest cas podrien ser el .PDF o qualsevol format d’imatge (.JPG, .PNG...).A més, un cop a dins de l’arxiu, amb una tipografia amb tocs barrocs, la invitació està en un quadre de text que ocupa tota la pàgina. Ara bé, si es fa l’exercici de seleccionar de quadre sencer i esborrar-lo (es pot seleccionar clicant a qualsevol dels seus marges), el ‘convidat’ es troba una sorpresa: el logo d’un celler anomenat ‘González Byass – Familia de Vinos’. Una prova que, amb tota probabilitat, qui ha dissenyat la invitació no ha creat ni un document Word nou, sinó que ha reaprofitat un de previ on havia utilitzat aquest logo.