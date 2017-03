Unió es dissol, l'unionisme de Duran i Espadaler acaba amb 80 anys d'història

Última actualització Divendres, 24 de març de 2017 19:25 h

Espadaler dissol els òrgans interns, comunica la defunció del partit als militants i permet als regidors seguir utilitzant el nom i sigles de la formació als ajuntaments

Unió ha passat de defensar el catalanisme a comprar les tesis de l'unionisme espanyol, un canvi d'estratègia que ha posat fi a 80 anys d'història d'un partit que fou important per al país fins que Duran i Lleida i Espadaler van decidir girar l'esquena el procés català.

ACN Barcelona .- Unió Democràtica de Catalunya desapareix. El secretari general del comitè de govern del partit, Ramon Espadaler, així ho ha comunicat a la seva militància a través d'una carta, on admet que haver entrat en fallida econòmica i, tal com ha avançat l'ACN, en fase de liquidació els ha obligat a "posar punt final a la trajectòria d'Unió com a partit polític". Després de la decisió judicial, la direcció del partit ha decidit acatar-la i "exhaurir el seu mandat i el de tots els òrgans del partit". "Unió ha arribat al final del camí", assegura a la carta a la militància. Tot i això, Espadaler deixa clar que el procés de liquidació "no afecta els grups municipals" i els regidors podran seguir utilitzant el seu nom i sigles fins que acabi el mandat als ajuntaments. Per acabar, Espadaler demana "perdó" per la gestió d'aquest procés i n'assumeix "la principal responsabilitat". A més, esperona la militància a "continuar defensant els ideals" d'Unió i remarca la "necessitat de formular una proposta política" basada en la democràcia cristiana europea i el catalanisme.

