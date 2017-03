L’illa sense fons de l’Ajuntament de Barcelona

25 de març de 2017, 12.08 h

#2 El que et fa més tristor és gràcies a qui és alcaldessa? més que els disbarats que pugui fer i més que el que pugui perjudicar a Barcelona? ... ja veig de què vas, CONVERGENT, a tu el que t'emprenya es que no fos alcalde el dretà Tries.



Quinna vergonya que feu la gent com tu. Quanta HIPOCRESIA.