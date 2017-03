Última actualització Dissabte, 25 de març de 2017 15:55 h

El president assegura que Espanya farà allò "confessable i inconfessable" encara que vulneri la Constitució. Acusa l’Estat de venjar-se dels catalans.

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisat aquest dissabte que l'Estat està "disposat a tot" per aturar el referèndum, encara que vulneri la Constitució. "Si cal incomplir-la ho faran, perquè la resposta que està disposat l'estat espanyol a donar per impedir que puguem decidir lliurement és tot, tot i tot. El confessable i l'inconfessable", ha assegurat durant l'acte del PDeCAT que ha donat el tret de sortida a la campanya pel 'sí' a la independència.

Notícies relacionades

"Diuen que no ens arreglen les infraestructures perquè defensem la independència", ha constatat.El PDeCAT ha reunit centenars de persones al Teatre Nacional per començar la seva campanya pel 'sí' al referèndum en un acte titulat 'Diguem sí'. El míting ha servit per donar suport als condemnats per l'organització del 9-N, l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs.Puigdemont, que ha estat l'encarregat de cloure l'acte, ha constatat que Espanya té una llibertat "empetitida" perquè no es permet parlar català a l'aeroport, no es pot discutir sobre segons quins temes al Parlament i no permet que els catalans puguin votar sobre el seu futur.En aquest sentit, ha advertit que l'Estat està disposat a seguir a tot per impedir el referèndum, "sense límits, molt més enllà del que diu la seva pròpia Constitució", fent "allò que es pot explicar i el que no". En aquest punt, ha criticat que estiguin fent servir "les energies i els recursos que també són dels catalans, dels aturats, de les vídues i dels orfes per anar pel món demanant favors inconfessables". Ha al·ludit aquí a l'exministre García-Margallo.Les seves armes, ha continuat, són "l'amenaça i la venjança", i ha avisat que això és precisament el que practicarà si els independentistes no se'n surten. De fet, ha argumentat que l'Estat ja s'està venjant pel procés quan no arregla les infraestructures o no negociar un finançament just per a Catalunya. "Prefereixen perjudicar els ciutadans de Catalunya, també els del 'no', a canvi de fer xantatge al Govern perquè abandoni la idea del referèndum", s'ha queixat.Puigdemont s'ha adreçat als catalans "del 'sí'", però també als que no són partidaris per la independència. "Es venjaran amb el nostre model educatiu, ja ho estan fent ara; es venjaran amb el nostre model lingüístic, econòmic, cívic i cultural", ha dit.Per la seva part, l'expresident de la Generalitat i president del PDeCAT, Artur Mas, ha aprofitat la celebració a Roma dels 60 anys de la UE per demanar ajuda als pobles d'Europa. "En aquest moment crucial de la nostra història i del nostre futur, hem de demanar solidaritat als pobles d'Europa, per aquells que estan lluitant per la democràcia, que és un dels pilars de la construcció europea", ha reclamat.Mas ha constatat que Catalunya ja és un "actor polític al món", en gran part pel 9-N, malgrat els esforços de l'exministre d'Afers Exteriors, José Manuel García-Margallo. I precisament, ha remarcat que el sentit d'aquella jornada i de tot el que passarà a Catalunya en els propers mesos, referèndum inclòs, és "no haver d'estar més pendents de cap president que vingui a ensarronar els catalans, a dir coses que no seran". A partir d'ara, ha continuat, el poble de Catalunya prendrà les decisions "amb autonomia, amb llibertat, per ell mateix".S'ha referit aquí a la propera visita del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que diumenge i també dimarts estarà a Barcelona i, segons s'ha publicat, farà algun tipus d'anunci en matèria d'infraestructures. "Veureu com ve a prometre no sé quantes coses, però no tenim cap confiança, perquè no se la mereixen, no se l'han guanyada mai. No compliran res", ha assegurat.L'exvicepresidenta del Govern Joana Ortega ha pujat a l'escenari emocionada, "reconfortada", ha dit, per l'acompanyament de tants ciutadans, de l'ANC i d'Òmnium, i sobretot ha volgut donar efusivament les gràcies al PDeCAT. L'endemà de la dissolució d'Unió, Ortega ha reconegut que té una "barreja de sentiments molt contradictoris", de profund agraïment, però també de "profunda tristor i buidor" per la desaparició d'un partit "que ha donat molts anys de servei al país"."Un partit que a mi m'ha donat molt i que jo li he donat tot", ha afegit. Ha reconegut, però, que segurament Unió va cometre "l'error de no va saber llegir el present de la realitat catalana en clau nacional", tot i que ha afegit que "ha estat fidel als seus principis fonamentals".L'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau ha donat les gràcies per l'escalf i el suport de la gent durant el procés judicial pel 9-N, però també s'ha referit especialment als voluntaris que van fer possible aquella consulta, perquè "aquella llavor que van plantar ha de fer possible ara el referèndum". "Estem aquí per avançar la nostra posició, que no pot ser una altra després de tants anys de dir no a la dictadura, a al por i a la imposició, que dir sí a la llibertat", ha exclamat.El portaveu del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs, ha assegurat davant dels centenars de persones presents que dimarts anirà al Congrés "amb el cap ben alt" encara que l'Estat l'obligui a deixar l'escó que els catalans li van encarregar.La coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, ha reconegut l'herència de CDC i ha remarcat que Catalunya "s'entén avui per l'obra feta pels governs Pujol i pels bons convergents". Pascal ha garantit que treballaran per un nou país "sense sectarismes i des del mig, obrint les portes del partit a tothom".