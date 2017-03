La Declaració de Roma obvia l’intent de Rajoy de posar-hi cullerada unionista

Última actualització Dissabte, 25 de març de 2017 14:05 h

El president espanyol reconeix que la Declaració de Roma “no parla de la situació concreta” de Catalunya però diu que l’estat de dret és un dels “valors fonamentals”

ACN Roma .- El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha reconegut aquest dissabte que la Declaració de Roma que els líders dels 27 han aprovat a la capital italiana “no parla de la situació concreta” de Catalunya. Tot i això, Rajoy ha dit que “un dels valors fonamentals del projecte europeu és l’estat de dret, l’obligació de complir la llei”. “L’alternativa al compliment de la llei és el no-res, per no dir la selva”, ha assegurat en una roda de premsa a Roma. El document que han signat els líders de la UE aposta per l’Europa a dues velocitats, amb “diferents ritmes i intensitats” d’integració.

“Hem construït una unió única amb unes institucions comunes i forts valors, una comunitat de pau, llibertat, democràcia, drets humans i estat de dret, un gran poder econòmic amb uns nivells sense precedents de protecció social i benestar”, assegura la Declaració de Roma en el seu primer paràgraf. Els líders dels 27 diuen que volen construir una UE “més forta i més resistent” a través de “major unitat i solidaritat” i amb “el respecte per les normes comunes”.El document consagra l’inici de l’Europa a dues velocitats precisament quan es compleixen 60 anys del naixement del projecte. “Actuarem junts, a diferents ritmes i intensitat quan sigui necessari, tot movent-nos en la mateixa direcció”, asseguren els líders. “La nostra unió no està dividia i és indivisible”, remarquen.La Declaració de Roma parla de quatre prioritats: la seguretat, la prosperitat econòmica i la sostenibilitat, la dimensió social i l’àmbit internacional. Els líders asseguren que treballaran plegats als nivells de govern “on es marqui la diferència”, ja sigui en l’àmbit de la UE, “el nacional, el regional o el local”, en un esperit “de confiança i cooperació lleial”. L’escrit també inclou una menció a oferir “l’espai de maniobra necessari als diversos nivells per reforçar la innovació d’Europa i el seu potencial creixement” i indica que la UE vol “promoure un procés democràtic, efectiu i transparent de presa de decisions”.El document signat a Roma també parla de la lluita contra “l’atur, la discriminació, l’exclusió social i la pobresa” i remarca que la UE ha de “preservar el patrimoni cultural i promoure la diversitat”.