Albiol i Cospedal mostren desesperació davant el procés independentista

El nou líder popular vol agafar les regnes del partit “per guanyar eleccions” i rebutja recollir les “engrunes” de CiU

ACN L'Hospitalet de Llobregat .- El candidat a la presidència del PPC, Xavier García Albiol, ha reivindicat en el seu discurs de presentació de la candidatura que el PPC que agafa les regnes del partit “per guanyar eleccions” i ha rebutjat recollir les “engrunes” de CiU. Albiol ha assegurat que el PPC “no està en política per fer fronts o anar en contra de ningú” i l’ha reivindicat com “el partit del ‘sí’ a la convivència i de tots aquells que estan “farts” de l’independentisme. D’altra banda, ha dit que quan els seus nets preguntin que on era el PPC durant el procés independentista podran contestar que “en el costat bo de la història” i que va ser el partit que “va plantar cara als que es van saltar les lleis”. “I els vam guanyar”, ha afegit.

