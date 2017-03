Es presenta la campanya “Liberals X Sí”

Última actualització Diumenge, 26 de març de 2017 11:15 h

Impulsada pel Col•lectiu Catalans Lliures

Segons el col·lectiu vol ser una campanya oberta a la societat civil i entitats que s'hi vulguin adherir, aquesta campanya vol ser el punt de trobada dels qui volem construir una societat oberta i pròspera de ciutadans lliures en una Catalunya independent.

Segons diuen, “Catalunya en aquests moments rau en una cruïlla històrica que pot portar la ciutadania d'aquest país a poder decidir lliurement el seu propi destí polític. En aquest sentit, el referèndum s'ha convertit en l'eix central i desllorigador de l'enquistament polític que vivim.”Afirmen, “La societat catalana, com qualsevol societat del món, té plena capacitat per autogovernar-se, i és dins el marc d'un nou estat com el seu capital humà i empresarial podrà potenciar-se lliure i plenament. Els liberals proposem un Estat català independent on es respectin els drets civils i llibertats individuals, la propietat privada, la lliure circulació de persones i la rebaixa fiscal, per dinamitzar l'economia i aconseguir un sistema social responsable i emprenedor. Una renovació estructural lligada a unes institucions inclusives que garanteixin la separació de poders i la transparència en el sector públic per evitar el clientelisme corruptor. “L’ objectiu de la campanya és sumar en el conjunt de l'independentisme català fent campanya pel Sí al referèndum, i extendre, mitjançant actes, col·laboracions i articles, el nostre missatge per una Catalunya lliure i liberal. Per tot això convoquen el proper divendres 31 de març donarem el tret de sortida amb un gran acte a Barcelona, al Centre Cívic Urgell (Urgell, 145) a les 19h.Intervindran: