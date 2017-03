Susana Díaz reivindica el PSOE del GAL de González i el de l’engany de Zapatero

Última actualització Diumenge, 26 de març de 2017 15:05 h

La presidenta andalusa anuncia formalment la seva candidatura a les primàries i demana que siguin "netes"

ACN Barcelona .- La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, ha anunciat oficialment la seva candidatura a la secretaria general del PSOE aquest diumenge en un acte amb unes 5.000 persones a Madrid. Amb el lema "100% PSOE", Díaz ha reivindicat el llegat dels governs de González i Zapatero per "tornar a fer el que vam fer" i "governar des de la victòria" en les properes eleccions.

Díaz ha rebut el suport dels dos ex presidents socialistes, a més Alfonso Guerra , així com de la plana major del partit, els barons territorials i alcaldes com el català Antoni Balmón. La presidenta andalusa ha defensat que "mes enllà del PSOE no hi ha cap esquerra transformadora" i ha demanat que les primàries que l'han d'enfrontar a Pedro Sánchez i Patxi López siguin "netes".Els barons faran tot i mes per impedir la victòria de Sánchez, el joc brut al PSOE ha començat i la prova la tenim a Catalunya. El PSC s’ha sotmès al PSOE de la gestora i a la vegada de la dirigent andalusa.