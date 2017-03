Última actualització Dilluns, 27 de març de 2017 05:00 h

El mateix Iceta parlava fa pocs mesos del dret a decidir i la via quebequesa, i un cop guanyat el congrés, la deriva ha estat total, ni dret a decidir, ni Pedro Sánchez

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Quin són els motius d'aquesta deriva? Que ha passat per girar l'esquena a Pedro Sánchez? Que ha fet possible que el PSC signés un nou protocol de relacions amb el PSOE que els deixa submisos davant Madrid? Senzillament les motxilles que té el PSC pels molts anys de gestió a Barcelona i el seu entorn metropolità.

Notícies relacionades

En el moment que va esclatar l'escàndol de les converses entre el ministre de l'interior Fernàndez Díaz i el responsable de l'Oficina Anti-Frau Daniel de Alfonso, aquest darrer va declarar en declaracions a TV3 que el PSC estava darrere les gravacions de les converses, i va afirmar que existia un expedient que afectava el PSC metropolità.Aquestes són paraules del mateix ministre de l'interior de l'època, ara toca anar contra els independentistes, i si a sobre la deriva unionista del PSC és més que evident, cal preservar les diferents carpetes que té la fiscalia del PSC, a part dels casos més coneguts com el cas Mercuri (Collboni) també en tenen altres de moment més desconeguts.Un cas denunciat per la CUP i obert a Tarragona però que amb comptagotes no acaba d'esclatar al Baix Llobregat, lloc on neix el conglomerat d'empreses implicades.Un cas denunciat i portat a la fiscalia i que pateix, malgrat les moltes informacions publicades i les formes que mostra aquesta institució, intentant apartar el secretari i interventora de l'ens tal com van fer a Santa Coloma de Gramenet pel cas Pretòria.Malgrat que l'ens està presidit per l'Ada Colau, l'ens està controlat per la vella guàrdia del PSC capitanejada per l'alcalde de Cornellà, Balmon, l'home que ahir va simbolitzar la traïció del PSC a Pedro Sánchez, a l'acte de proclamació de candidata de Susana Díaz. Un ens amb un pressupost de més de 600 milions d'euros i que manté una gran opacitat.