Albiol denuncia un suposat maltractament dels unionistes a la Catalunya interior

Última actualització Dilluns, 27 de març de 2017 09:35 h

El nou president del PP català defineix Junqueras com "un radical ideològic"

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Xavier García Albiol ha denunciat aquest matí un suposat maltractament dels unionistes a punts concrets del Principat. En una entrevista a TV3, el flamant president del PP català ha assegurat que alguns catalans estan marginats per raó ideològica i ha concretat: “Aquells que no són independentistes o nacionalistes en algunes zones de la Catalunya interior no ho passen bé, no poden manifestar amb naturalitat els seus sentiments”.

Notícies relacionades

Tot i que també ha expressat que “a les grans ciutats i a l’àrea metropolitana” no hi ha “cap tipus de conflicte”, segons ell, la Generalitat i molts ajuntaments “només governen per aquells que són independentistes”. Les declaracions d'Albiol van en la línia de la construcció d'un relat segons el qual la violència estaria augmentant a Catalunya. La fiscal Ana María Magaldi denunciant suposades intimidacions fa unes setmanes o Inés Arrimadas insinuant que fa servir escorta per perills d'agressió independentista hi han contribuït. L'estratègia podria tenir la seva motivació en fer realitat la cèlebre frase de l'exdiputat de Jordi Cañas (C's): "Os montaremos un Ulster que os vais a cagar".D’altra banda, el successor d’Alicia Sánchez-Camacho al capdavant dels populars catalans també creu que els partidaris de fer un Estat propi estan baixant, però que el Govern intenta posar “llenya al foc” per revifar el procés. En aquest sentit, ha desmentit les veus que apunten que Oriol Junqueras seria una millor opció per la presidència de Catalunya per aturar la independència: “D’aquesta colla de partits independentistes, Junqueras és el més espavilat”.Albiol ha descrit el vicepresident com el més “calladet, que deixa que es cremi el president de la Generalitat” i també com la “cara amable”, i ha rebutjat que s’hagi d’esperar a que es faci amb la presidència del país: “Si això fos així, vol dir que a Madrid no s’enteren del que està passant a Catalunya, perquè si a Madrid estan esperant al senyor Junqueras, que és un radical ideològic, anem apanyats”.