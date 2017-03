La policia espanyola, denunciada davant la UE per “discriminació lingüística”

Última actualització Dilluns, 27 de març de 2017 10:50 h

L'eurodiputat Ramon Tremosa pregunta a la Comissió si prendrà accions per evitar situacions com la multa a un professor per haver parlat català a uns agents a l'aeroport d'El Prat

La Comissió Europea s’haurà de posicionar sobre la multa de 601 euros que un professor de la UPC va rebre per parlar en català a un agent de la policia espanyola a l’aeroport del Prat. L’eurodiputat Ramon Tremosa ha emès una pregunta parlamentària a l’òrgan executiu de la Unió Europea on denuncia que el cas és una “discriminació” per “raons lingüístiques”, cosa que, segons ell, està prohibida explícitament a la carta dels drets fonamentals de la Unió.

En la interpel·lació, pregunta: “Quins passos ha pres o prendrà la Comissió per evitar discriminacions d’aquest tipus?”. A més, també qüestiona si s’introduirà una prohibició explícita a les discriminacions lingüístiques quan s’implementi el Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania 2014-2020. Segons expressa Tremosa en el requeriment, la multa té la base jurídica en la ‘llei mordassa’.La pregunta parlamentària té la motivació en el cas de Xavier Casanovas, un docent de la UPC que es va negar a parlar en castellà a l’agent de la policia espanyola que revisava passaports a l’aeroport de Barcelona. El policia li va retreure que l’actitud era de “falta de respecte” i “poca estima pel país” i va acabar agafant-li les dades. Segons ha explicat Plataforma per la Llengua, els policies no tenien els números d’identificació visibles i Casanovas no els va poder identificar. El professor va posar una denúncia, però com que no es podia saber la identitat dels agents, el jutge va arxivar el cas. No obstant, ara, amb la multa rebuda, sí que ha quedat al descobert la identitat dels policies i el cas el podria reobrir.