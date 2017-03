Domènech presenta la seva candidatura: “tot queda en família”

Última actualització Dilluns, 27 de març de 2017 12:00 h

Colau serà la coordinadora nacional i el seu company Adrià Alemany tindrà lloc a l’executiva com a coordinador de Bcn en Comú.

ACN Barcelona .- El portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, ha presentat aquest dilluns la seva candidatura tant per l'executiva com per la coordinadora nacional del nou partit dels comuns, que s'ha de constituir en assemblea fundacional del 8 d'abril. Domènech ha fitxat el catedràtic Vicenç Navarro, membre del consell ciutadà estatal de Podem; incorpora membres de les direccions d'ICV, EUiA i BComú i assegura comptar amb "un terç" d'independents per a l'executiva que pretén liderar. Per això, ha defensat que la candidatura, que es fa seu el nom 'En Comú Podem', recull totes les sensibilitats de l'espai i s'ha teixit des de la generositat. Per a la coordinadora nacional, Domènech proposa que sigui l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui encapçali la candidatura. Els comuns també han decidit ajornar fins després de l'assemblea l'elecció del nom del nou partit.

Per configurar la seva llista a l'executiva, Domènech ha fitxat el catedràtic de Ciències Polítiques de la UPF i professor de la The Johns Hopkins University, que va tanca el 2015 la llista de CSQP al Parlament. Membre del Consell Ciutadà Estatal de Podem, és el responsable de Polítiques Públiques de la formació morada.A la candidatura de Domènech a l'executiva dels comuns també hi ha noms actius de les formacions que impulsen el nou partit com el coordinador de BComú, Adrià Alemany, cofundador de la PAH i màster en Relacions Internacions i Integració Europea. És impulsor de la plataforma inicial Guanyem Barcelona, juntament amb la seva parella, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. També s'hi integra Susanna Segovia, portaveu de BComú i experta en participació ciutadana.Com a dirigents d'ICV, en formen part els dos coordinadors nacionals, David Cid i Marta Ribas, també diputada de CSQP, i el portaveu i eurodiputat Ernest Urtasun. També l'exdiputada al Congrés, Nuria Buenaventura, que ara és secretària d'Organització dels ecosocialistes i va ser directora general de Medi Ambient.EUiA també hi aporta dirigents: és el cas del diputat de CSQP i actual líder de la formació, Joan Josep Nuet; Núria Lozano, sindicalista i responsable del món del Treball d'EUiA i de Model Federal i Plurinacionalitat d'IU; Héctor Sánchez, secretari d'Organització de la formció; i Eva Balart, que hi coordina Comunicació.A més, Domènech ha fitxat una de les seves persones de confiança al Congrés, Marc Grau, portaveu de Terrassa en Comú. És el cap de gabinet de Domènech i coordinador del grup parlamentari d'En Comú Podem als Diputats.Com Grau, hi ha altres representants del món local, que es van presentar ja sota el paraigües dels comuns a les municipals. En aquest sentit, Barcelona és una de les ciutats que més hi aporta: per exemple, el número 2 del consistori, Gerardo Pisarello. O Gemma Tarafa, comissionada de salut del consistori, que va ser investigadora de Salut Pública de la UPF i de l'Institut Català d'Oncologia, postdoctorada a Yale.Domènech també ha fitxat Eloi Badia, impulsor de la Plataforma Aigua és Vida, i actualment regidor de Presidència, Aigua, Energia i Gràcia de l'equip d'Ada Colau; i Aitor Hernández, doctor en polítiques públiques, que va coordinar amb David Cid la campanya electoral de Barcelona en Comú i que és ara membre de l'equip d'Alcaldia.També ve del món local Elisenda Alamany, regidora de Castellar del Vallès, i membre de Decidim Castellar i de les Candidatures Alternatives del Vallès, llistes vinculades a la CUP i que a les darreres eleccions es van presentar al Vallès amb els comuns. Un altre exemple en clau municipal és Candela López, vinculada a ICV, i actual alcaldessa de Castelldefels. O Xavi Matilla, que fa tàndem amb Grau a Terrassa. La diputada d'En Comú Podem Lucía Martín, vinculada a la PAH, també forma part també de la llista de Domènech.