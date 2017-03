La situació de TMB tensa encara més les relacions de BCN en Comú amb PSC i ICV

Última actualització Dimarts, 28 de març de 2017 05:00 h

La transparència de TMB està sota sospita, la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament i presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Mercedes Vidal, va intentar posar llum sobre la qüestió divendres passat intentant explicar que el consistori està regularitzant progressivament els treballadors que estan fora de conveni, un procés que ja ha regularitzat 222 dels 533 que es comptaven a principis del 2016. Unes dades, la relació de noms i càrrecs, que encara no són públiques malgrat la resolució de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) del juliol del 2016, que ho exigia. Una opacitat que crispa el govern de Barcelona que veu com els escàndols dels seus socis de govern (PSC) i companys de coalició (ICV) va desgastant a poc a poc la seva imatge.

El consistori s'excusa en les mesures cautelars del jutge, una versió que contrasta amb la del diari 'Catalunya Plural' les havia demanat d'acord amb la llei de transparència i TMB les va negar.

Portes giratòries

La contundència amb la qual Vidal va anunciar que les portes giratòries "no és la nostra política" ha generat malestar entre els socialistes que a més han estat assenyalats per a la presidenta que els responsabilitza de la col·locació dels excàrrecs del PSC i ICV a Transports Municipals de Barcelona: "les empreses públiques no han de ser un cementiri d'elefants. Si aquestes eren pràctiques passades, aquesta no és la nostra política i nosaltres contractem amb criteris de professionalitat".