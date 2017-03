[Exclusiva] La selecció catalana jugarà un amistós fora de l’Estat en el clímax del procés

Última actualització Dilluns, 27 de març de 2017 12:25 h

El combinat està preparant la celebració d'un partit contra Tunísia aquest juny al Marroc, després de 60 anys amb partits només a Catalunya o Euskadi

Guifré Jordan @enGuifre – La selecció catalana de futbol està preparant la celebració d’un partit amistós per aquest juny contra Tunísia. La singularitat d’aquest enfrontament, si es consuma, és que serà el primer que es juga fora de les fronteres de l’Estat espanyol des de l’any 1960, és a dir, fa 57 anys. Es disputaria al juny, quan la tensió pel referèndum català estigui a punt d’arribar en el moment clímax, aquest estiu. El partit es jugaria a Marràqueix (el Marroc), segons publica Orange Football Club i, tot i que la Federació Catalana de Futbol no ha confirmat la informació, la tunisiana sí que ho ha fet en exclusiva a directe!cat. Fins i tot un fil d'un popular fòrum a internet de futbol tunisià, que té 10.000 membres, ja discuteix sobre quina de les dues seleccions és millor.

La federació del país nord-africà no ha concretat la localització del partit, però sí que ha assegurat que hi ha un acord entre les dues entitats per jugar un amistós “la primera setmana de juny”, segurament “el dia 4 o el dia 5”. La final de la Lliga de Campions de futbol és el dissabte, 3 de juny. La informació de l’organització tunisiana contrasta amb la discreció de la Federació Catalana, que podria venir per la necessitat de garantir la celebració de l’enfrontament abans d’una potencial interferència de la diplomàcia espanyola.En qualsevol cas, el moment en què es podria produir el partit seria a tres mesos –com a màxim– de la data màxima que el govern català es marca pel referèndum. El ressò internacional que busca el Govern amb el procés podria tenir encara més impacte amb un partit fora de l’Estat espanyol i, si hi hagués bloqueig de la Moncloa, el soroll encara seria més gran.Si el partit s’acaba celebrant, serà el primer des que el 1960 la selecció catalana va jugar l’últim partit més enllà de les fronteres de l'Estat. Va ser a Lisboa, contra un combinat de la capital portuguesa, amb jugadors com Antoni Ramallets i Martí Vergés. L’equip quadribarrat només ha jugat un enfrontament fora d’Europa en la seva història, i precisament va ser al Marroc l’any 1934, durant la República, contra l'Olympique Marocain. Catalunya ha jugat contra Tunísia dues vegades en els últims anys: el desembre de 2011 a Montjuïc i el desembre passat a Girona, en un animat 3-3 amb victòria africana als penals.