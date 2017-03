Puigdemont i Colau, junts per una millor escola pública

Última actualització Dilluns, 27 de març de 2017 13:30 h

Participen en la campanya de la FaPaC per incentivar les matriculacions

Coincidint amb el període de pre-matriculacions escolars, la federació de l'AMPA (FaPaC) ha iniciat una campanya en favor de l'escola pública perquè els pares del país apostin per aquest model d'escola. La FaPaC, que representa a més de 40.000 famílies del país amb les 2.200 AMPA repartides en més de 750 municipis, ha promocionat la campanya amb figures distingides com Puigdemont i Colau, a més dels actors Mercè Sampietro, David Bagés i el rector de la UPF i catedràtic de Filosofia.

"Les meves filles estan en bones mans"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont ha mostrat el seu suport a l'escola pública valorant el "gran sistema educatiu" de Catalunya: "les meves filles van a l'escola pública, i no em plantejo canviar-les". Puigdemont afirma que l'educació pública ensenya com interrelacionar amb els qui seran futurs ciutadans, la mainada "es prepara per se ciutadans de ple dret" i, per aquest motiu, el president manifesta estar "content i convençut" que les seves filles estan en bones mans.

"És imprescindible una escola pública i de qualitat"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha enfocat el seu suport en recordar que ella va estudiar en una escola pública i que no va dubtar, quan va ser mare, en fer que el seu primer fill hi anés. Colau destaca que l'ensenyament públic serveix per fer una societat cohesionada, amb diversitat, igualtat d'oportunitats i, per aquest motiu, és "imprescindible" una escola pública i de qualitat.