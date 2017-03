Coscubiela ataca la CUP, i Mireia Boya i Rufián s’hi tornen comparant-lo amb C’s i SCC

Última actualització Dilluns, 27 de març de 2017 17:40 h

El portaveu dels comuns al Parlament demana als cupaires que deixin l'escó ja

Joan Coscubiela ha atacat la CUP després que Eulàlia Reguant digués ahir que si no hi havia referèndum, els 10 diputats anticapitalistes potser optaven per deixar buit el seu escó i forçar així noves eleccions. Com a reacció, el portaveu de CSQEP ha dit via Twitter: “Posats a abandonar el Parlament no cal esperar a setembre. Podriem marxar tot@s demà. Han passat 18 mesos en que s'havia de fer desconnexió”. Unes paraules que ja han rebut resposta de la diputada cupaire Mireia Boya i del republicà Gabriel Rufián, que han comparat el dirigent ecosocialista amb Ciudadanos i Societat Civil Catalana.

Boya li ha respost un irònic “claro que sí, guapi”, adjuntant tres fotografies: una del propi Coscubiela sostenint un full de paper on s’hi llegia ‘#referèndum’, una altra amb una declaració de Xavier Domènech dient que el termini per aconseguir el plebiscit és el 2016, i una altra en el mateix sentit. El comú s’hi ha tornat, referint-se de nou a les paraules de Reguant: “Amenaçar, després d'aprovar pressupost sota xantatge?”. Un comentari que Boya no ha deixat escapar per etzibar: “Amenaçar? Ja parles com C’s”.Al seu torn, Gabriel Rufián també ha volgut interpel·lar l’exlíder de Comissions Obreres arran de la proposta d’abandonar el Parlament “demà”, perquè han passat ja els 18 mesos. En aquest sentit, li ha dit per la mateixa xarxa social: “Qué cosas”. I, tot seguit, ha adjuntat el seu tweet al costat d’un de Societat Civil Catalana, on deia: “Dilluns, Gabriel Rufián amb els seus companys de partit s’aniran del Congrés i compliran la seva paraula? O seguiran cobrant de l’Estat?”.