La parella de Colau i Dante Fachín, protagonistes de les candidatures d'Un País en Comú

La llista de Domènech i l'oficialista de Podem compten amb el suport directe de Colau i Fachín

La líder de Barcelona en Comú i el secretari general de Podem no concorreran a les eleccions, però hi seran ben presents a través de les seves parelles. Mentre Adrià Alemany participa activament en la llista de Xavier Domènech, on també i és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, en l'opció oficialista de la força morada el número u serà la diputada d'En Comú Podem, Marta Sibina, parella d'Albano Dante.

Les batalles per apoderar-se del nou partit dels comuns no comptarà amb les primeres espases dels dos partits més forts, Podem i Barcelona en Comú. Per evitar desgastar encara més les seves figures, Fachín i Colau han delegat als seus companys i parelles la pressió de fer front a una campanya electoral per liderar Un País en Comú.

La llista de Domènech, que compta amb noms destacats com el de Pisarello, Eloi Badia i Lucía Martín, tindrà entre les seves files a la parella de l'actual alcaldessa de Barcelona, Adrià Alemany, qui ha exercit de responsable de relacions polítiques i institucionals de BCN en Comú. Un càrrec que no existia i que va esdevenir figura remunerada quan Colau va agafar el testimoni de Trias al consistori.

Podem es presenta a la cita amb dues llistes, en l'oficialista, que compta amb el suport de Dante Fachín, liderarà el projecte la seva parella Marta Sibina, companya de treball en el projecte periodístic 'Cafè amb Llet' i que ara exerceix de diputada al Congrés dels diputats amb En Comú Podem. L'estratègia de Fachín és la de no desgastar més la seva figura, una jugada similar a la de Colau, per plantejar a llarg termini un moviment que el permeti tenir més influència en les decisions de la nova força dels comuns.

