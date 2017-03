Puigdemont resol els dubtes que genera el procés als EUA

Última actualització Dilluns, 27 de març de 2017 19:35 h

El president descarta "demanar cap reconeixement" a les institucions nordamericanes.

ACN Cambridge (EUA) .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha començat el seu primer viatge oficial als EUA des que està al càrrec a Cambridge i Boston. Després de visitar el Cambridge Innovation Center, ha explicat a la premsa que té la intenció d'aprofitar l'estada per "explicar" el procés que viu Catalunya i resoldre "dubtes i preguntes" que tinguin tots aquells que "mostrin interès". En aquest context s'emmarca la conferència que aquesta nit –hora catalana- oferirà a Harvard. "Venim amb el mateix ànim que a altres països, a explicar-nos", ha dit, tot afegint que Catalunya està "a la fase del coneixement més que del reconeixement". És per això que descarta reclamar cap tipus de suport al procés a les institucions dels EUA ni l'administració nordamericana. "No demanarem res a ningú, no és el moment ni estem en condicions de demanar reconeixement a ningú, per tant no ho farem", ha sentenciat.

El que sí pretén Puigdemont és "respondre totes les preguntes que hi hagi per interès, curiositat, per dubtes o per falta de comprensió". "Venim a estendre el coneixement i tenir un intercanvi d'opinions sobre Catalunya i el nostre context. Allà on anem constatem que hi ha interès, i això no prejutja res sobre el seu posicionament a la independència. Ens agradaria que aquest interès estigués a tot arreu, començant per l'Estat espanyol. Però on hi hagi interès ens anirem a explicar", ha afirmat el president.

Puigdemont ha fet aquestes declaracions després de la seva visita al Cambridge Innovation Center (CIC) del Massachusetts Institute of Technology, on s'ha reunit amb emprenedors i investigadors catalans que desenvolupen aquí els seus projectes, així com els responsables del centre. Així, el president s'ha vist amb Tim Rowe, CEO del Cambridge Innovation Center; Eli de los Pinos, CEO d’Aura Biosciences; Bernat Ollé, director d’operacions a Vedanta Biosciences; Ana Maiques, CEO a Neuroelectrics; Miquel Martí, CEO a Barcelona Tech City. La visita al CIC ha estat el primer dels actes de la visita oficial dels EUA de Puigdemont, i el president ho ha valorat com una trobada "molt profitosa". "Hem pres bona nota dels consells que ens han donat per reforçar el rol que vol jugar Catalunya, de país que estimula la recerca i la innovació, i que ajuda a crear teixit econòmic i llocs de feina a la nostra gent", ha comentat.