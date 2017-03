Puigdemont despulla les vergonyes d'Espanya a Harvard

Última actualització Dimarts, 28 de març de 2017 08:45 h

Lliçó del president de la Generalitat per denunciar els greuges del poble català

2 ( 5 vots ) Carregant Carregant



ACN Cambridge (EUA) .- El president de l Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut relligar, aquest dilluns des de Harvard, l'anhel dels independentistes i dels partidaris de celebrar un referèndum amb la batalla dels estatunidencs pels seus drets civils. La nostra lluita és un reflex de la lluita pels drets civils nord-americans", ha sentenciat a la conferència que ha ofert el president a la prestigiosa universitat de Cambridge. A la seva intervenció, Puigdemont ha fet un repàs de com el procés sobiranista arriba al punt actual des de la sentència del TC sobre l'Estatut, i ha llistat els principals greuges de l'Estat a Catalunya i episodis de judicialització de la política. A més, el president ha contraposat l’actitud d'Espanya amb la capacitat de les institucions americanes d’adaptar-se a la voluntat dels ciutadans. I finalment ha fet una aferrissada defensa del referèndum, refermant que se celebrarà tant si l'Estat el vol pactat com si rebutja la negociació.

Text en català de la conferència del president Puigdemont a Harvard



Puigdemont ha pronunciat la seva conferència davant prop d'un centenar de persones –la sala s'ha omplert-, en la seva majoria estudiants i professors del Center of European Studies de la Harvard University. En la seva intervenció, que ha començat recordant i citant Pau Casals, el president ha posat les reivindicacions sobiranistes dels catalans al costat de les batalles més emblemàtiques dels nordamericans per les seves llibertats i drets. "La nostra lluita és un reflex de la lluita pels drets civils nord-americans. Les institucions americanes han respectat la democràcia i la voluntat de la seva gent a adaptar-se als nous temps", ha dit quasi al final de la conferència. A més, ha remarcat que la Constitució dels Estats Units pertany al poble nord-americà, i no a l'inrevés". "Fins a 27 vegades s'ha modificat. Fins a 27 vegades s'ha adaptat als objectius del poble nord-americà. Gràcies a això, es va abolir l'esclavitud. Gràcies a això, les dones i els homes poden votar. Gràcies a això, la segregació és una cosa del passat. El Govern espanyol ha d'escoltar la seva gent i respectar els drets civils", ha etzibat, criticant així també l'actitud de l'Estat amb el procés. Puigdemont ha pronunciat la seva conferència davant prop d'un centenar de persones –la sala s'ha omplert-, en la seva majoria estudiants i professors del Center of European Studies de la Harvard University. En la seva intervenció, que ha començat recordant i citant Pau Casals, el president ha posat les reivindicacions sobiranistes dels catalans al costat de les batalles més emblemàtiques dels nordamericans per les seves llibertats i drets. "La nostra lluita és un reflex de la lluita pels drets civils nord-americans. Les institucions americanes han respectat la democràcia i la voluntat de la seva gent a adaptar-se als nous temps", ha dit quasi al final de la conferència. A més, ha remarcat que la Constitució dels Estats Units pertany al poble nord-americà, i no a l'inrevés". "Fins a 27 vegades s'ha modificat. Fins a 27 vegades s'ha adaptat als objectius del poble nord-americà. Gràcies a això, es va abolir l'esclavitud. Gràcies a això, les dones i els homes poden votar. Gràcies a això, la segregació és una cosa del passat. El Govern espanyol ha d'escoltar la seva gent i respectar els drets civils", ha etzibat, criticant així també l'actitud de l'Estat amb el procés.



Explicar el procés



Precisament en parlar del procés, ha centrat els seus arguments, bàsicament, en retreure l'actitud del govern espanyol amb la Generalitat, i en defensar el referèndum d'independència. "Estem convençuts que un referèndum és el mecanisme més clar, més fort i més acceptable a nivell internacional per a situar la voluntat del poble en una decisió d'aquesta magnitud. Creiem que la millor manera de fer les persones és a través de les urnes", ha sentenciat.

Puigdemont ha deixat clar que en 2017 els catalans viuran "l'esdeveniment més difícil de la seva història recent: l'organització d'un referèndum vinculant per decidir si Catalunya es converteixi en un nou Estat". "Aquest és el compromís del meu Govern amb el suport de la majoria política al Parlament català. És la nostra resposta democràtica a les demandes de la societat catalana".



Denuncia els problemes per votar dels catalans a l'estranger

Per reforçar la seva posició, el president ha destacat que per a ell, "la democràcia és un dret fonamental que no s'estén als ciutadans catalans, ni a casa ni a l'estranger". En aquest sentit, ha denunciat, conscient de l'auditori que tenia, que "cada procés electoral és un atac als drets civils dels catalans que viuen a l'estranger", perquè "en les últimes eleccions al Parlament català, en un moment crucial per als interessos catalans, només un de cada 13 catalans residents a l'exterior va poder votar".

A més, ha criticat que a Catalunya "posar una urna ha estat una de les causes d'inhabilitació política", recordant així els casos d'Artur Mas i els consellers del seu Govern pel 9-N. "Això és del que es tracta: de poder expressar la nostra veu en una Espanya que no vol escoltar-nos, una Espanya que no vol escoltar els seus propis ciutadans", ha denunciat per defensar el referèndum.

Puigdemont ha remarcat també que el Govern de Catalunya "voldria celebrar aquest referèndum d'acord amb Espanya". "Estem convençuts que aquesta és la millor opció. Però fins ara ha estat impossible, a causa de la negativa absoluta del govern espanyol a parlar-ne. La nostra proposta de diàleg i de consens romandrà oberta fins a l'últim dia. No obstant això, si el govern espanyol segueix negant-se, Catalunya durà a terme el referèndum en qualsevol cas", ha sentenciat, portant així el seu "referèndum o referèndum" als EUA. Per a Puigdemont, aquesta actitud és la prova que el seu Govern "està al servei de la democràcia i no al inrevés".

Durant la conferència, el president ha recordat els casos que el Tribunal Constitucional ha tingut entre mans des del conflicte per l'Estatut fins als darrers contenciosos per la llei d'igualtat o els enfrontaments amb el Parlament.

Tornant a relligar el procés amb els EUA, Puigdemont ha tornat a comparar la causa sobiranista amb els drets civils. "En una democràcia, la prioritat absoluta ha de ser la de servir i protegir els ciutadans que el fan possible. Sense la voluntat democràtica dels ciutadans, el 'nosaltres el poble', no hi ha legalitat possible. I quan un afer de política és lliurat als tribunals, la democràcia i la llibertat desapareixen en un obrir i tancar d'ulls", ha sentenciat.

Notícies relacionades