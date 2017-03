Rajoy admet l'evidència: el Gobierno només ha invertit a Catalunya el 5% del que va prometre

Última actualització Dimarts, 28 de març de 2017 09:40 h

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ve a Catalunya per prometre noves inversions. Mitjançant La Vanguardia, el presidente ha promès una inversió de 1.882 milions d'euros per a Rodalies al llarg d'aquesta legislatura, en el marc d'un pla de vuit anys – entre 2017 i 2025- que preveu 3.900 milions d'euros en total. Una quantitat que, val a dir, encara està per veure quina serà, ja que en la mateixa conversa de Rajoy amb el director Marius Carol el popular ha admès que s'ha invertit molt menys del que van prometre el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, quan va anunciar un pla de 4.000 milions d'euros que l'exministra popular Ana Pastor va rebaixar a 400 i dels quals se n'ha executat un 5%.

El problema és que no s'expliquen bé

Malgrat les escandaloses xifres de manca d'inversió de l'Estat a Catalunya, representa el 8,2% del total de la inversió total a les comunitats, Rajoy justifica la situació afirmant que "no és just" dir que el Gobierno ha desatès Catalunya, però és cert que s'hauria d'haver explicat "millor" ha esgrimit els 67.000 milions d'euros "per garantir el funcionament normal de les seves institucions" des del 2012. A més, ha afegit que els últims anys han estat "els més difícils per a la vida espanyola en dècades" després de "lidiar amb una crisi sense precedents". "Crec que si se'ns pot acusar d'alguna cosa, és de no haver explicat millor l'enorme tasca del govern d'Espanya a Catalunya", ha comentat.