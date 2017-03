Última actualització Dimarts, 28 de març de 2017 12:40 h

Félix de Azúa es desfoga en una entrevista al Crónica Global

El presenten com un intel·lectual espanyol, però ell prefereix el de víctima del nacionalisme català com ja ha fet en nombroses entrevistes on denuncia que ha marxat de Catalunya per evitar que la seva filla sigui educada en l'odi. Félix de Azúa, filòsof i membre de la RAE, ofereix una imatge racista, totalitària i de violència de Catalunya, fins i tot jugant amb les morts per culpa del procés.

La violència que ell voldria

Des de l'inici del procés el nacionalisme espanyol sempre ha anunciat que a Catalunya hi ha violència, una afirmació que a vegades a fregat el desig, com avui ho ha fet el filòsof que és membre de la RAE. Azúa creu que "als caps de Junts pel Sí els convindria que hi hagués un parell de morts", ja que "ells estan acabats, han arribat al final del camí i no poden seguir endavant" perquè, a parer de l'intel·lectual, saben que estan inhabilitats i ja poden "seguir fent el pallaso, que es queden sense el poder". El filòsof creu que l'única sortida és que hi hagi violència, "si hi hagués 30 morts, estarien perduts, però si n'hi ha 3 o 4 això els facilitaria el poder". Azúa creu que a Catalunya hi hauria "un GAL" de l'independentisme.

Compara les possibles morts amb els arbres de Boadella

La plàtica d'Azúa analitza el clima de violència extrema que es pot viure al país, amb morts i tot, exemplificant la seva teoria amb els dos arbrets d'Albert Boadella que, segons el parer de l'intel·lectual, és una manera de dir que "el pròxim que tallarem són els vostres colls".

Amics dels etarres

No podia faltar dins del deliri una referència a ETA, Azúa no només afirma que no hi ha cap diferència entre els independentistes, els partidaris del Brexit o els racistes holandesos, "productes d'una mateixa causa, no es poden adaptar a la societat contemporània", sinó que, a més, juga amb el fet que l'independentisme frega la violència, "utilitza mètodes de la kale borroka i són amics dels etarres".

Sense idea de qui lidera el procés

El desconeixement d'Azúa sobre el procés l'ha portat a exposar amb tot de contradiccions qui lidera el moviment sobiranista. Per al membre de la RAE, el procés és de la dreta nacionalista-burgesa que explota l'esquerra i discrimina la immigració, tanmateix, "els que porten endavant el procés són la CUP i Podem". Una anàlisi que no només és contradictòria en si mateixa, sinó que oblida que forces com Podem, dins de CSQP, han votat en contra de mocions com la del 9N que iniciava el procés, ha votat en contra de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent, els pressupostos i la moció pressupostària de la CUP que apostava per un referèndum unilateral.