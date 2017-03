Última actualització Dimarts, 28 de març de 2017 13:40 h

Les noves promeses del presidente tenen resposta de l'independentisme

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



La promesa de Rajoy no tenen la resposta que esperava el Gobierno, l'independentisme no es creu les paraules de qui ja ha incomplert les promeses d'inversions dels últims cinc anys. I menys encara quan el mateix presidente admet que només ha invertit un 5% del que va prometre.

Rajoy a Catalunya Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes infraestructures, rajoy, rull, tardà

La inversió de 4.200 milions d'euros en infraestructures fins al 2020 que ha anunciat Rajoy no han estat rebudes amb cap entusiasme per Joan Tarda, el diputat d'ERC al Congrés dels diputats, que no ha dubtat en titllar al presidente de fer un "nou exercici de triler". El portaveu republicà ha explicat que la manca de credibilitat de Rajoy es deu al fet que són els mateixos diners que el 2009 va anunciar l'aleshores vicepresidenta del govern espanyol, María Teresa Fernández de la Vega, per ser executats abans del 2015: "Els 4.000 MEUR del 2009 tornen a sortir com si fossin el Guadiana el 2017 i comprometent-los per al 2025". Tardà considera que "en cas que es complissin, no seria una altra cosa que reparar una mica l'espoli que patim des de fa decennis" i ha deixat clar que això "no menyscabarà" la voluntat del Govern de celebrar un referèndum.

La conselleria de Territori retreu el "dèficit de credibilitat"

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha assegurat que no es creu les "promeses" de Rajoy perquè el "dèficit de credibilitat" del govern espanyol és "rotund". Rull ha explicat que el primer que hauria de fer Mariano Rajoy és "demanar disculpes" i executar allò que van comprometre "fa molt de temps". "Hi ha un pla de Rodalies amb un termini que s'acabava el 2015 amb només un 10% executat"

El conseller ha afirmat que entre allò pressupostat i allò projectat hi ha un "decalatge" i entre allò projectat i allò executat hi ha "un altre decalatge". Rull avisa que si no han estat capaços d'executar 306 milions d'euros d'obres d'urgència per garantir la fiabilitat del sistema, perquè els trens no s'aturessin, com pot dir Rajoy amb aquesta alegria que ara invertiran 1.900 milions d'euros aquesta legislatura?".

Notícies relacionades