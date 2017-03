Nova lliçó del Regne Unit a Rajoy: Londres acceptaria que Irlanda del Nord marxés

Última actualització Dimarts, 28 de març de 2017 15:10 h

Una carta filtrada a la premsa deixa en evidència que el govern de Theresa May no dificultaria que l'Ulster s'annexionés a la resta de l'illa i romangués a la UE sense haver de 'fer cua'

Guifré Jordan @enGuifre – El Regne Unit ha donat una nova lliçó de democràcia al govern de Mariano Rajoy ja que, segons ha filtrat el diari The Times, el secretari d’estat britànic que s’ocupa del Brexit ha afirmat que Londres acceptaria la separació d’Irlanda del Nord. En concret, David Davis ha dit, en una carta a un diputat independentista de l’Ulster que “Si la majoria de gent d’Irlanda del Nord votés mai a favor de formar part d’una Irlanda unida, el govern del Regne Unit honorarà el seu compromís de permetre que així sigui”.

De fet, les paraules de Davis no són més que una confirmació que compliran els acords de Divendres Sant signats el 1998, que determinen que si mai unes votacions demostren un suport majoritari per la reunificació irlandesa, el Regne Unit està obligat a oferir un referèndum. A més, el membre del govern britànic diu a la missiva filtrada que si l’Ulster s’annexiona a la República d’Irlanda, tindria la independència per la via ràpida assegurada, perquè Dublín ja és membre de la UE.Les paraules de Davis arriben en un moment crític: el procés que ha d’acabar amb el Brexit començarà oficialment demà, amb Irlanda del Nord havent votat majoritàriament a favor de romandre a la Unió. A més, el territori està ara sense govern i els partits estan en negociacions per construir-ne un, però la situació ara mateix continua bloquejada, després que en els últims comicis els nacionalistes es quedessin gairebé al mateix nivell de suport que els unionistes, cosa que no havia passat mai.L’altre maldecap per Theresa May, just el dia abans que activarà de manera solemne l’Article 50 dels tractats europeus, és Escòcia. Aquesta tarda el parlament d’Edimburg votarà presumiblement a favor de demanar el segon referèndum d’independència a Londres. Nicola Sturgeon ho ha plantejat a la cambra, i amb tota probabilitat l’SNP i els Verds hi donaran suport, assegurant-ne la majoria i activant un procés que la premier escocesa vol veure culminat en una votació abans que es consumi el Brexit.