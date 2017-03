Extremadura i Andalusia, en alerta després de la suposada inversió de Rajoy a Catalunya

28 de març de 2017, 17.13 h

Tssss!!! ja tardaven a obrir la boca els que sempre treuen pit i es creuen "els millors" i només són uns vividors gandúls, en comptes de queixar-se tant, perquè no es deixen d'òsties i penquen



I el valencià? bah!!! aquests ja fa temps que han perdut el nord completament.



Per altre banda el que diu rajoy no és més que una estratègia per fer-nos callar, creu que amb això callarem, ho te clar, perque fotarem el camp igualmet, o sigui que s'hi posi com vulgui