Plataforma per la Llengua fa una crida a rebatre els atacs a la CatalApp

La iniciativa per descobrir quins establiments fan ús del català, al punt de mira de sectors 'ultres'

Plataforma per la Llengua ha fet una crida via Twitter per rebatre les “denúncies” que la seva nova App per mòbils, CatalApp, està rebent en els últims dies, segons explica l’entitat. La iniciativa ha de servir perquè els usuaris valorin l’atenció oral, escrita i virtual d’establiments comercials en funció de l’ús que fan del català, però ha estat el blanc de crítiques d’alguns a les xarxes socials, que han intentat un boicot impulsant una campanya de denúncies a l’aplicació.

L’anomenada ‘ONG pel català’, però, no s’ha arronsat i ha demanat combatre el boicot: “Necessitem el vostre suport! Estan denunciant CatalApp a AppStore. Entra a bit.ly/2mT4A5N i valora-la positivament!”. Plataforma per la Llengua acompanya la piulada amb una captura de pantalla on es veuen una gran majoria de vots negatius a l’App. També hi ha algunes ressenyes, que titllen el projecte de “feixista”, de “vergonya” i de “xenofòbia lingüística”. Digitals ‘ultres’ com ara OkDiario han canalitzat la mobilització contra CatalApp, que ara Plataforma per la Llengua intenta contrarestar.