El successor de Margallo també intenta acumular “favors”, però no ho acaba d’aconseguir

Última actualització Dimecres, 29 de març de 2017 05:00 h

Alfonso Dastis intenta influir sobre el possible segon referèndum d'independència escocès mentre el seu homòleg alemany censura interferències des de l'exterior

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre – El ministre d’Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, dóna senyals que fan pensar que continua la tasca de demanar “favors” a dirigents internacionals per aconseguir declaracions en contra del procés català, tal com va revelar la setmana passada José Manuel García-Margallo. De fet, el cap de la diplomàcia espanyola s’ha reunit amb el seu homòleg alemany, el socialdemòcrata Sigmar Gabriel, que ha fet una tímida referència a Catalunya, tot i que amb un èxit relatiu pels interessos del govern Rajoy. Els comentaris del dirigent germànic no han estat durs contra l’independentisme i es poden entendre també com un avís implícit al govern Rajoy.

Notícies relacionades

El ministre d’Exteriors de l’executiu de Merkel ha dit que els processos d’independència del Principat i d’Escòcia “són qüestions que s’han de decidir en el marc de la Constitució i del marc legal de cada país, i que no han de ser influïdes des de l’exterior”. Unes paraules que no entren en concret a valorar el cas català i que tampoc són d’una contundència fulminant. A més, es poden interpretar com una advertència conscient o inconscient a la pròpia maquinària espanyola que, segons va explicar Margallo, ha buscat durant anys la interferència internacional per treure benefici contra el procés.De fet, el missatge es podria aplicar a uns comentaris de Dastis en la mateixa roda de premsa, en què ha intentat immiscir-se en el debat sobre el segon referèndum a Escòcia. En concret, ha afirmat que acceptarà un segon plebiscit -demanat avui pel parlament d'Edimburg- “si l’ordre constitucional britànic” ho permet i si “Londres i Escòcia” arriben a un acord. D’altra banda, Sigmar Gabriel també ha defensat que “és obvi que tots estem interessats a que Europa, en la mesura del possible, hi hagi menys fronteres i no més. Això és el que acaba de dir el meu col·lega [Dastis] i jo hi estic d’acord”. Un comentari, de nou, que evita concrecions.