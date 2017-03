Rull insinua que la Generalitat preveu fer-se amb Rodalies el dia de la desconnexió +1

NEUS Salou Salou

29 de març de 2017, 12.04 h

#1 Està clar que no els creu ningú,ni a la UE,ni en tot el món,doncs menys els Catalans que ho vivim en carn propia....Com acabarà Espanya per culpa del PP, I la gent no s'en adona...El PSC no saben on s'han ficat, ho pagaràn cart també,però no em fant cap pena perquè a sobre van en contra nostre... Tan debo s'enfonsi Espanya amb el PP,PESOE,PSC,Cs.