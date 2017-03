Mas planteja dos forats en la investigació del cas Palau per negar el ‘3%’ de CDC

Última actualització Dimecres, 29 de març de 2017 11:05 h

L'expresident de la Generalitat creu que per intentar demostrar el finançament il·legal de Convergència s'haurien d'haver investigat els procediments d'adjudicació d'obra pública

Artur Mas ha tornat a comparèixer en comissió al Parlament de Catalunya per donar explicacions sobre les acusacions que Fèlix Millet i Jordi Montull van fer a CDC durant els primers dies del judici pel cas Palau. L’expresident català s’ha refermat en el rebuig al suposat ‘3%’ de Convergència i en la defensa de l’extresorer del partit, Daniel Osàcar. I en aquest cas, ho ha fet plantejant dos suposats forats en la investigació del cas que farien grinyolar la teoria del finançament il·legal del partit antecessor al PDeCAT.

El primer és la manca d’investigació, segons Mas, dels procediments d’adjudicació d’obra pública a empreses com Ferrovial, en el punt de vista de la fiscalia: “Com es pot intentar demostrar que les donacions que rep CDC son a canvi d’obra pública si no s’investiguen els concursos i l’adjudicació d’obra pública quan es podria fer?”. Ell mateix ha respost la pregunta retòrica: “Perquè saben que està ben feta, perquè si no era la seva obligació investigar-ho”. I ha continuat: “Què costava cridar com a testimonis a gent de la Generalitat que demostrés com es feien les adjudicacions?”.D’altra banda, també ha fet èmfasi en què la fiscalia busca demostrar la seva tesi –el finançament il·legal convergent– i està pactant amb Millet i Montull perquè canviïn la seva declaració i assenyalin CDC a canvi de rebaixar les penes. Amb tot, segons l’expresident de la Generalitat, ni el ministeri públic ni l’opinió pública estan investigant el destí de 9 milions d’euros que han desaparegut del Palau de la Música i dels quals ningú afirma saber-ne res.