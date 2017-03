L’Estat espanyol 'arrenca' del seu escó a Homs enmig d’un ple al Congrés

Última actualització Dimecres, 29 de març de 2017 13:30 h

El dirigent de l'antiga Convergència anunciarà quin és el seu futur més immediat dimarts al vespre

Era la manera més elegant? És una de les preguntes que part de l’opinió pública ja s’està fent a les xarxes socials sobre una notícia que havia d’arribar d’un moment a l’altre: l’execució de la sentència del Tribunal Suprem d’arrencar a Francesc Homs la condició de diputat al Congrés. La presidenta de la cambra, Ana Pastor, ha decidit notificar-li que ja no pot ocupar el seu escó aquest migdia, just enmig d’una sessió plenària, que ha començat avui i acabarà demà.

Francesc Homs, uns minuts abans de la compareixença d'aquest migdia © ACN - Roger Pi de Cabanyes Comparteix Tweet

El dirigent de l’antiga Convergència, inhabilitat durant un any i un mes per l’organització del 9N, ja ha reaccionat lamentant el moment triat i posant de manifest que, de facto, no només queda apartat 13 mesos. Homs ha explicat que ara perd la condició de diputat però ja no la podrà recuperar fins les properes eleccions, així que si s’esgota la legislatura, fins el juny de 2020 no podrà optar a tornar al Congrés. Segons ha explicat en una roda de premsa –on també han comparegut membres d’altres formacions, com ERC i PNB–, dimarts vinent al vespre desvelarà per on passa el seu futur més immediat.