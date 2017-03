Una anàlisi de ‘Washington Post’ rebenta l’argumentari espanyol sobre l'independentisme

Última actualització Dimecres, 29 de març de 2017 15:20 h

El rotatiu diu que tant Catalunya com Escòcia i les illes Fèroe tenen moviments sobiranistes europeistes

Guifré Jordan @enGuifre – El ministre d’Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, va dir ahir en una roda de premsa conjunta amb el seu homòleg alemany que el govern Rajoy no dóna suport a cap independència dins la UE perquè “Europa és suprimir barreres, no crear-ne de noves”. Amb tot, el seu argumentari ha quedat en evidència per part d’una anàlisi d’un reporter a Europa de The Washington Post, que defensa l’europeisme dels clams sobiranistes català, escocès i feroès en una peça amb un títol eloqüent: “Els moviments d’independència són un símbol de fortalesa europea, no de discordança”.

L’article expressa que els tres llocs on es podrien celebrar referèndums en els propers temps –Escòcia, Catalunya i les illes Fèroe, on l’any vinent es farà un plebiscit constitucional que podria donar pas a un plebiscit autodeterminista– volen trencar amb els seus estats “en un intent d’assumir un rol més actiu en el pla internacional i a la Unió Europea”. I segueix: “Les tres regions argumenten que la independència els posaria en una millor posició per interactuar amb la Unió, econòmicament i políticament”.En concret sobre el Principat, l’article defensa l’europeisme de la causa ja que “els seus ciutadans són dels més lleials amb la Unió Europea”. A més, recorda que en les manifestacions independentistes sempre hi ha la paraula ‘Europa’ entre els eslògans i que Carles Puigdemont és un defensor “incondicional” del club dels 28. A banda, també menciona la manifestació pro-refugiats del mes passat, en què s’apel·lava a que el govern espanyol complís amb el compromís de nombre de places d’acollida marcat per Brussel·les.La peça publicada a The Washington Post especula sobre quina seria la relació de catalans i escocesos amb la UE si aconseguissin esdevenir un estat i deixa clar que el govern espanyol podria intentar forçar un veto a l’adhesió dels nous països i ja ha anunciat que no reconeixerà els resultats d’una votació “il·legal” a Escòcia. La imatge que projecte l’article sobre Madrid no és el que intenta oferir en els últims mesos el govern Rajoy. Com a mínim, tenint en compte que l’‘operació diàleg’ i les inversions promeses ahir no hi figuren.