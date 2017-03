Les vendes d'El País i El Periódico en caiguda lliure

Juan Carlos de B madriz madriz

29 de març de 2017, 16.47 h

Lo del Periodico ho puc entendre simplement va a contracorrent a Catalunya. Estar al servei de caspanya té aquests problemes a Catalunya on només n'hi ha més de dos milions de independentistes. Però lo del Pais em sorpren una mica. Aquell com a prensa grog està al seu caldo i ven per a espanyates.... igual com es vanta de ser un periòdic per a intelectuals passa precisament això ... els intelectuals no comulguen del tot amb les tesis robinades i podents del nacionalisme apanyol.