Puigdemont dribla la diplomàcia d'Espanya i es reuneix cinc hores amb congressistes dels EUA

La trobada ha estat amb membres dels republicans i els demòcrates

Nova jugada marca de la casa del president Puigdemont i l'equip d'Afers Exteriors de la Generalitat, de nou han aconseguit esquivar la diplomàcia espanyola, que boicoteja les trobades amb polítics catalans a l'exterior, i ha aconseguit reunir-se més de cinc hores amb tres congressistes dels Estats Units d'Amèrica, dos republicans i un demòcrata.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es va reunir ahir dimarts amb tres congressistes dels EUA –dos republicans i un demòcrata- per parlar del procés. La trobada, feta amb la màxima discreció, s'ha fet sense que el president ni el seu equip fessin públics els noms dels polítics nord-americans amb els que s'han vist per evitar hipotètiques accions de la diplomàcia espanyola que dificultessin les reunions.



Puigdemont ha valorat la trobada amb satisfacció, perquè ha pogut "explicar-se" i "respondre preguntes i dubtes" sobre el procés català: "Hem notat un alt interès". El president no ha volgut donar detalls del contingut concret de les trobades, però ha comentat que la informació que els ha aportat als congressistes dels EUA els permetrà "prendre posició" en el conflicte entre Catalunya i Espanya o sobre la independència "quan arribi el moment". Igualment, ha negat que els hagi demanat ara un reconeixement per a Catalunya si s'independitza. "No és el moment. El dia que ho vinguem a fer, ho diem", ha sentenciat.

