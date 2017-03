El president del Banc Sabadell abraça les tesis de l'independentisme

Última actualització Dimecres, 29 de març de 2017 18:25 h

Oliu creu que les promeses de Rajoy no són suficients per resoldre el conflicte català

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, s'ha manifestat en contra de les promeses del president del Gobierno, Mariano Rajoy titllant-se de "no ser suficients". Oliu, que en moltes ocasions ha fet manifestacions prounionistes, ha rebaixat el to contra l'independentisme davant l'evidència que l'Estat no respon a les necessitats dels ciutadans catalans.

En un dinar organitzat per la direcció del Banc Sabadell amb els mitjans de comunicació, Oliu ha manifestat que tot i "no ser suficients" les promeses de Rajoy "van pel bon camí" per trobar, "per fi", una actitud positiva per part del govern espanyol. Tanmateix, el president del Banc Sabadell creu que amb aquestes promeses d'inversió "no arreglen la tensió" entre Catalunya i Espanya, però van pel "bon camí".



Oliu també ha celebrat amb un "per fi" que Rajoy hagi anunciat un conjunt d'inversions, ''que es faci (el gest) és el positiu'', ja que considera que en els últims cinc anys "no es podia" fer l'anunci de noves inversions en infraestructures.