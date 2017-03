'The Guardian' ja dóna veu pròpia a Catalunya en qüestions europees

Última actualització Dimecres, 29 de març de 2017 19:30 h

Inclou Raül Romeva en un article sobre reaccions europees al 'Brexit'

0 ( 4 vots ) Carregant Carregant



El prestigiós diari britànic 'The Guardian', sempre atent del moviment independentista per les àmplies cobertures que ha exercit durant les diades i la consulta del 9N, ja dóna veu pròpia a Catalunya en qüestions europees que acostumen a estar reservades per als Estats membres.

'The Guardian' ha triat el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, per analitzar l'activació del 'Brexit' des de la perspectiva europea. Romeva ha valorat que la sortida del Regne Unit de la Unió és "un moment crític en la història de la UE", amb un procés que serà "delicat" amb unes negociacions "intenses" amb Brussel·les.



El conseller d'Afers Exteriors ha aprofitat per manifestar que Catalunya és "un país profundament compromès amb Europa" i lamentar la pèrdua del Regne Unit. Romeva considera "sensat" que es posin els "mecanismes necessaris per garantir la diversitat dels estats membre": "És moment de dur a terme polítiques que reforcin la democràcia i d'assegurar que les nostres accions s'alineen amb la voluntat de la nostra gent", subratlla.

Notícies relacionades