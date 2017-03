Fractura difícil de reparar entre les dues ànimes de Podem

Última actualització Dijous, 30 de març de 2017 05:00 h

La decisió de Fachín de retirar la candidatura a dos dies divideix el partit

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



La crisi semblava que s'havia acabat, que Madrid havia imposat a Fachín que Podem Catalunya s'havia d'unir, diguessin el que diguessin les bases del partit lila, al projecte d'Ada Colau i Xavier Domènech. Tanmateix, a només dos dies de l'inici de les votacions, la direcció de Podem ha anunciat que retira la candidatura: "les condicions no es compleixen". Tanmateix, la llista dels crítics, encapçalats per Jéssica Albiach, mantenen la seva candidatura, un fet que ha provocat la ruptura total dins Podem.

La direcció de Podem Catalunya ha decidit retirar la seva candidatura a l'executiva i la coordinadora nacional de cara a l'assemblea fundacional del nou partit dels comuns, el 8 d'abril, perquè, segons denuncia en un comunicat "les condicions que demanava l'assemblea ciutadana no es compleixen",



La força lila etziba un fort cop contra el projecte de l'alcaldessa de Barcelona, "a dos dies del començament de les votacions, els compromisos acordats la setmana passada amb BeC, ICV, EUiA no s'han materialitzat" i acusa les forces de no tenir les "garanties democràtiques necessàries".



El partit liderat per Fachín posa el focus en què no es garanteix la participació de totes les persones inscrites a Podem "de la manera habitual" i que s'afegeixen "condicions que fan el procés menys participatiu"; adverteix que no s'han fixat "regles clares" ni "consensuades" per al sistema de votació i que no s'ha ratificat ni signat el codi ètic.



Sense unitat



El comunicat sentència que "la insistència prematura en l'objectiu de la unitat sense tenir en compte les garanties, ritmes i necessitats de les organitzacions polítiques que hi participen ens aboquen a errors comesos anteriorment amb altres confluències".





Els tres punts per la ruptura



1.- No es garanteix la participació de totes les persones inscrites a Podem Catalunya de la manera habitual i s'afegeixen condicions que fan el procés menys participatiu.

2.- El reglament de votació no ha estat consensuat, i no inclou els acords que s'aprovaren dimarts 21 d'aquest mes amb tots els actors. No compta amb regles clares de participació.

3.- No s'ha ratificat el codi ètic acordat i les persones candidates no l'han signat.

Notícies relacionades