Albano-Dante Fachin s’atrinxera a la direcció de Podem Catalunya

Afirma que no dimitirà encara que fracassi en l'objectiu de sortir ben representat al final del procés de creació del nou partit dels comuns

La direcció de Podem Catalunya, encapçalada per Albano-Dante Fachin, ha decidit retirar la candidatura per optar a fer-se amb alguns llocs de la cúpula del nou partit que estan gestant Ada Colau i Xavier Domènech. Això no obstant, els crítics amb Fachin dins de la formació lila es mantenen involucrats amb el nou subjecte polític. Tot plegat, un embolic difícil de desentortolligar i que pot crear un cisma insalvable als grups parlamentaris de Catalunya Sí que es Pot i a En Comú Podem. Amb tot, Fachin es manté ferm, s’atrinxera a la direcció i diu que no dimitirà si fracassa en l’objectiu d’estar ben representat al final del procés de confluència dels comuns, segons ha confirmat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio.

“Plegaré quan la gent digui que plegui, però jo tinc un mandat de l’assemblea en la qual més de 2.400 persones van dir que si no es compleixen aquestes condicions, Podem no hi ha de participar”, ha afirmat Fachin. A més, ha insinuat que Pablo Iglesias està del seu costat, ja que està fet allò que “sempre ha dit que faria: respectar allò que la direcció i les bases de Podem Catalunya decideixin”.El diputat de CSQEP també s’ha referit als crítics amb la direcció podemita, encapçalats per Jéssica Albiach, a qui ha etzibat: “Va perdre les eleccions primàries amb menys d’un 20% dels vots i ara vol participar a l’assemblea fundacional del 8 d’abril. És respectable”. I ha seguit: “Però jo obeeixo les bases”. En la mateixa línia, ha expressat que “el que descarto és que un procés que ha de donar vida a una organització no es pot fer com es feia fa 30 anys”, tot i que en el rerefons del debat hi ha el repartiment de quotes a la cúpula de l’embrionari partit comú.