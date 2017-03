Junqueras engega la maquinària del finançament de la Catalunya independent

Última actualització Dijous, 30 de març de 2017 10:50 h

El conseller d'Economia ja està enviant cartes a destacades personalitats financeres i viatjarà als EUA a finals d'abril per fer contactes econòmics

Oriol Junqueras ja comença a centrar-se en el dia D+1. El conseller d’Economia de la Generalitat ja preveu intentar tenir fonts de finançament als mercats financers, és a dir, fora del FLA i de l’Estat espanyol. Segons La Vanguardia, el també vicepresident del Govern està enviant cartes a personalitats financeres on explica que el mes de setembre se celebrarà un referèndum, però també hi diu: “Depenent dels esdeveniments polítics, Catalunya podria considerar redefinir la seva estratègia de finançament en el futur, optant per buscar finançament als principals mercats”. Un fet que passaria, necessàriament, perquè el Principat actués ja com un país independent, perquè Madrid prohibeix de manera clara que les comunitats autònomes trobin vies per aconseguir diners fora de l’Estat.

En una entrevista a TV3, Junqueras no ha negat l’enviament de les missives i tampoc les informacions que apunten que viatjarà als EUA a finals d’abril per reunir-se amb persones del món financer i “consellers d’administració de bancs d’inversió”, segons el mateix diari. De fet, el líder d’ERC ha dit que “preveiem que una Catalunya independent, que tingui els seus propis recursos fiscals, és evident que tindrà accés a tots els mercats i és més, els mercats estaran interessats en Catalunya”.D’altra banda, no ha donat cap credibilitat a les promeses en matèria d’infraestructures de Mariano Rajoy anunciades aquesta setmana. El conseller ha afirmat que “aquestes promeses han estat moltes vegades als pressupostos espanyols i no s’han complert, i no només això; a vegades han estat fins i tot licitades i no s’han complert”. En aquest sentit, ha recordat diverses obres que estan aturades des de fa anys, com ara “el pont que ha de connectar l’A-2 amb l’AP-7 a l’alçada de Sant Andreu de la Barca amb el Papiol” o bé “la connexió que hauria d’haver-hi entre Sant Vicenç dels Horts i Pallejà amb el Penedès passant per Cervelló i Vallirana”. També ha esmentat la falta de connexió ferroviària del port de Barcelona, o bé entre el port de Tarragona i l’ample de via europeu.