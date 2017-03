CEO: un referèndum no acordat tindria el 73% de participació i el Sí arrasaria amb un 66%

Última actualització Dijous, 30 de març de 2017 12:00 h

La majoria de la població està d'acord a posar les urnes encara que sigui sense acord amb l'Estat espanyol

Guifré Jordan @enGuifre – El baròmetre que acaba de publicar el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat deixa clar que el Sí guanyaria en un referèndum d’independència organitzat amb legalitat catalana –sense l’acord amb Madrid–, que ho faria amb una majoria folgada i que tindria una participació de gairebé tres quartes parts de la població (73,4%) com a mínim –amb un 4,7% de l’electorat que estaria indecisa. En concret, de la totalitat de vots cap al Sí i el No i deixant de banda les abstencions, i també blancs i nuls –que no es comptabilitzen en el resultat final–, un 66,1% de paperetes donarien suport a l’Estat propi i un 33,9% a l’unionisme. Amb aquestes xifres, una declaració d’independència i un posterior reconeixement internacional estarien més a prop.

L’enquesta també revela que hi ha una majoria absoluta de catalans a favor de la convocatòria d’una votació encara que sigui sense estar pactada amb el govern Rajoy. En concret, un 50,3% de la ciutadania hi dóna suport, mentre que un 23,3% l’acceptaria només si existís un acord amb la Moncloa. En conjunt, un 73,6% de persones que estan a favor del referèndum i que, en la seva pràctica totalitat, anirien a les urnes si Puigdemont les posa unilateralment encara que un terç d’ells no hi estigui a favor.Així, segons el CEO, la xifra d’abstencionistes seria d’aproximadament un 25%, una dada només tan baixa com a les últimes eleccions catalanes, ja que en la resta de conteses al Parlament mai no ha baixat del 32%. La participació també seria tan alta com a les eleccions espanyoles al Principat, que s’han situat a cotes similars, excepte les de de 1977 –les primeres en 40 anys– i les de 1982 –en què la il·lusió per un jove Felipe González va fer anar en massa la gent als col·legis electorals–.El CEO també revela que a la pregunta "Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent" un 48,5% dels enquestats diu que No i un 44,3% diu que Sí, mentre que un 7,2% no ho sap o no contesta. Una contradicció aparent amb el sentit del vot en un referèndum, però que s'explica perquè del 44% del cens favorable a l'Estat propi, gairebé la totalitat aniria a votar afirmativament en un referèndum fins i tot no acordat. Però la resta es dividirien entre els vots del No (22,2%), blanc (6,2%) o nul (1,7%), l'abstenció (20,7%), i NS/NC (5,9%). Una de les conclusions que es podrien extreure de l'aproximació és que l'independentisme no té guanyada la partida, però que es podria imposar amb molta facilitat si el No continua negant la votació i no preparant una campanya pel plebiscit.